دوري السيدات - الأهلي يكتسح الطيران بـ8 أهداف.. وسداسية لـ الزمالك في شباك إنبي

حققت سيدات الأهلي والزمالك فوزًا كاسحا أمام سيدات الطيران وإنبي على الترتيب في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري المصري للسيدات.

ورفعت سيدات الأهلي رصيدهن إلى 36 نقطة في صدارة الدوري، وكذلك رفعت سيدات الزمالك رصيدهن إلى 27 نقطة في المركز الرابع.

وتوقف رصيد سيدات الطيران عند 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تتواجد سيدات إنبي في المركز 15 برصيد 3 نقاط.

وسجل أهداف الأهلي الثمانية منة طارق هدفين في الدقيقتين 7، و27، قبل أن تهدر اللاعبة فرصة الهاتريك بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجلت نادي غازي الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم سيدات الأهلي بثلاثية.

وفي الشوط الثاني أضاف سيدات الأهلي خمسة أهداف.

سجلت الأمريكية ميا داردن الهدف الرابع والثامن في الدقيقتين 50، و72.

وسجلت حبيبة وليد الهدف الخامس في الدقيقة 52، وأشرقت عادل في الدقيقة 54، وأحلام ناصر الهدف السابع في الدقيقة 69.

video:1

وفي مباراة الزمالك سجلت النيجيرية أليس أوجبي الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 17، و60، وياتوندي الهدفين الرابع والسادس في الدقيقتين 65، و90.

وسجلت ميرال خضر الهدف الثاني في الدقيقة 38، وشيماء علي الهدف الرابع في الدقيقة 65.

video:2