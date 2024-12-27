انتهت كأس الخليج - عمان (1)-(1) الإمارات والكويت (1)-(1) قطر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي عمان ضد الإمارات والكويت ضد قطر في الجولة الثالثة لـ كأس الخليج 2024.

وتستضيف الكويت البطولة في نسختها الـ 26.

ويتصدر منتخب عمان الترتيب برصيد 4 نقاط ويتساوى معه الكويت بنفس الرصيد.

ويأتي منتخبا الإماراتي وقطر في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة وحيدة.

الفوز أو التعادل يؤهل عُمان والكويت، فيما لا بديل عن الفوز للإمارات وقطر من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

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عمان ضد الإمارات

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 79: جوووووول عبد الرحمن المشيرفي لاعب عمان من تسديدة عقب عرضية أرضية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: جوووول يحيى الغساني يتقدم للإمارات بعد عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى.

ق 7: خالد عيسى يتصدى لتسديدة قوية من منذر لاعب عمان من على حدود منطقة الجزاء

ق 2: تسديدة قوية من ليما من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء يبعدها حارس عمان لركنية

بداية اللقاء

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الكويت ضد قطر

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

انتهت

90+10: جووووووول من رأسية عن طريق مونتاري

ق 74: جووووووول محمد دحام من ركلة حرة مباشرة

ق 61: تسديدة أرضية قوية من محمد دحام لاعب الكويت ترتطم في القائم الأيمن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: هدف أول لقطر لكن الحكم يلغيه بداعي وجود خطأ لصالح الحارس

بداية اللقاء