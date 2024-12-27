لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يحدد هدفه الدفاعي حال رحيل توموري

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

حدد ميلان الإيطالي هدفا بضم كريستان موسكيرا مدافع فالنسيا الإسباني في حال رحيل فيكايو توموري في يناير المقبل.

وارتبط اسم المدافع الدولي الإنجليزي بالعديد من الأندية مؤخرا أبرزها يوفنتوس ونابولي وكذلك وست هام الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن ميلان حدد موسكيرا البالغ 20 عاما لتدعيم الدفاع حال رحيل المدافع الإنجليزي.

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وأصبحت الأندية الأوروبية مهتمة بخدمات توموري بعدما خرج من التشكيل الأساسي لميلان مؤخرا تحت قيادة باولو فونسيكا.

وأشار التقرير إلى أن مفاوضات ميلان يجب أن تكون سريعة مع فالنسيا الذي يحارب من أجل تفادي الهبوط هذا الموسم.

VALENCIA, SPAIN - DECEMBER 22: Cristhian Mosquera of Valencia CF challenges for the ball with Kike of Alaves during the LaLiga match between Valencia CF and Deportivo Alaves at Estadio Mestalla on December 22, 2024 in Valencia, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

وأضاف التقرير أن فالنسيا يرغب في موازنة ميزانيته وهو ما يجعله يطلب 25 مليون يورو للتخلي عن المدافع البالغ 20 عاما وهو أيضا ما يتناسب مع القيمة التي يحددها الروسونيري لضم مدافع.

توموري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في يناير 2021 من تشيلسي معارا ثم انضم بشكل نهائي في صيف نفس العام.

وقاد الإنجليزي فريقه ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-22.

وفي الموسم الجاري خاض فقط 15 مباراة بواقع 1087 دقيقة.

فيما كان موسكيرا واحدا من الأسماء التي قادت إسبانيا للتتويج بذهبية أولمبياد باريس 2024.

وشارك بقميص الخفافيش هذا الموسم في 18 مباراة بجميع المسابقات.

فيكايو توموري الدوري الإيطالي الدوري الإسباني ميلان فالنسيا كريستان موسكيرا
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