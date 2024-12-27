وكيله: لامين يامال يعرف ما يحتاجه لمستقبله.. وسيجدد تعاقده قريبا

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

احتفال لامين يامال مع رافينيا بالهدف مع برشلونة ضد ريال مدريد

تحدث البرتغالي جورج مينديش وكيل أعمال لامين يامال عن مستقبل نجم برشلونة الإسباني.

وأوضح مينديش لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لامين سيجدد تعاقده مع برشلونة قريبا، يجب أن يستمر في النادي".

وأضاف وكيل يامال "لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان سيتم تجديده خلال شهر أو شهرين، لكن ذلك سيحدث بالتأكيد".

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وأكمل "الموسم الماضي كان استثنائيا وكان أفضل لاعب في العالم مع إسبانيا أو برشلونة فهو فلاعب مختلف تماما عن الآخرين".

وأتم "إنه يعرف ما يحتاجه لمستقبله، وسيكون في القمة لسنوات عديدة، ولابد أن يتحلى بالصبر وسيعود قريبا للفريق بعد التعافي من الإصابة".

وينتهي عقد يامال مع برشلونة في يونيو 2026، فيما سيتم 18 عاما في يوليو 2025.

ووفقا للصحيفة لن يعلن برشلونة رسميا عن عقد يامال الجديد حتى يبلغ 18 عاما، ويمكنه في هذا الوقت توقيع عقد جديد مدته 5 سنوات.

وفاز يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في حفل جوائز الكرة الذهبية من فرانس فوتبول.

وتوج يامال بيورو 2024 مع إسبانيا، كما كان أصغر لاعب في التاريخ يتواجد بقائمة الـ 10 الأوائل في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

برشلونة لامين يامال
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