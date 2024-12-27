انتهت في دوري السيدات - الأهلي (8)-(0) الطيران.. الزمالك (6)-(0) إنبي

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي - كرة قدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأهلي أمام الطيران، والزمالك أمام إنبي في الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري للسيدات.

وتحتل سيدات الأهلي صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، وسيدات الطيران في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

أما الزمالك في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وإنبي في المركز الـ15 بـ3 نقاط

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الأهلي × الطيران

انتهت المباراة بفوز سيدات الأهلي 8-0

ق 72.. جووووول الهدف الثامن للأهلي عن طريق ميا داردن بعد انفرادها بحارسة الطيران.

ق 69.. جووووول السابع للأهلي عن طريق اللاعبة أحلام نصر بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء

ق 54.. جووووول الهدف السادس للأهلي عن طريق أشرقت عادل.

ق 52.. جووووول الهدف الخامس للأهلي عن طريق حبيبة وليد بتسديدة رائعة ارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.

ق 50.. جووووول الهدف الرابع لسيدات الأهلي عن طريق الأمريكية ميا داردن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3.. جووووول نادين غازي تسجل الهدف الثالث للأهلي بعد متابعة كرة ارتدت من العارضة

ق 33.. منة طارق تهدر ركلة جزاء وكنزي حارسة الطيران تتصدى للكرة.

ق 27.. جووووول الهدف الثاني للأهلي عن طريق منة طارق بعد متابعة عرضية حبيبة وليد لتسجلها في الشباك.

ق 7.. جووووول منة طارق تسجل الهدف الأول للأهلي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

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الزمالك × إنبي

انتهت المباراة بفوز الزمالك 6 - 0

ق 90.. جووووول ياتوندي تسجل الهدف السادس للزمالك بمجهود فردي.

ق 75.. جوووووول الخامس للزمالك عن طريق ياتوندي

ق 65.. جووووول شيماء علي لاعبة الزمالك تسجل الهدف الرابع لفريقها

ق 60.. جووووول النيجيرية أليس أوجبي تسجل الهدف الثالث للزمالك والهدف الشخصي الثاني لها في المباراة بعد انفرادها بحارسة إنبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38.. جووووول ميرال خضر تسجل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة بقدمها اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

ق 17.. جووووول النيجيرية أليس أوجبي تسجل الهدف الأول للزمالك بعد انفرادها بحارسة إنبي

بداية المباراة

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