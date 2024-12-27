الزمالك يكشف عن قميصه الجديد

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

قميص الزمالك الجديد

كشف نادي الزمالك عن قميصه الجديد لموسم 2024 - 2025.

وظهر القميص الجديد بالشكل التقليدي الأبيض مع خطين حمر ولكن مع إضافة شكل القوس والسهم في تصميم الخطين الحمر.

كما تم إضافة عام 1911 عند الرقبة في إشارة إلى سنة إنشاء نادي الزمالك.

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وتواجد في الإعلان عن القميص الجديد لاعبي ولاعبات الزمالك في كرة القدم واليد.

وظهر محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك، إلى جانب عمر جابر، وأحمد حمدي، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبد المجيد، بالإضافة إلى أحمد الأحمر نجم كرة اليد في الإعلان عن القميص الجديد.

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وتعرض محمد عبد الشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في بداية عام 2024.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد يوم الأحد في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة متفوقا بفارق الأهداف أمام الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.

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الزمالك قميص الزمالك الجديد
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