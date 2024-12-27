كأس الخليج - مدرب العراق: البحرين الأفضل في البطولة.. والضغط طبيعي قبل لقاء السعودية

وصف خيسوس كاساس المدير الفني لـ منتخب العراق نظيره البحريني بالأفضل في بطولة كأس الخليج.

ويستعد منتخب السعودية للقاء العراق في لقاء حاسم على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج غدا السبت.

وقال الإسباني في المؤتمر الصحفي: "لقاء السعودية؟ دائما نطالب بالفوز لذا أرى أن الضغط طبيعي وعلى اللاعبين التعود على الضغط وأعيش في سعادة لابتعادي عن مواقع التواصل الاجتماعي وأتمنى أن يفعل اللاعبون ذلك".

وأكمل "منتخب البحرين هو أفضل منتخب بالبطولة حتى الآن وحللنا مباراتنا أمامه ووضعنا الخطة المناسبة لمواجهة السعودية".

وأتم "الوقت بين المباريات قصير لذا لا نستطيع تجهيز اللاعبين كما نرغب وجميع المباريات مناسبة للدفع باللاعبين الصغار لكن الضغط الجماهيري للفوز يجعلنا نبحث عن توازن بينهم ولاعبي الخبرة".

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المنتخب البحريني يتصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على حساب السعودية في الجولة الأولى 3-2، ثم الفوز على حساب العراق بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وجمع العراق والسعودية 3 نقاط، بعد فوز الأخضر على حساب اليمن 3-2، وفوز أسود الرافدين أمام اليمن في الجولة الأولى 1-0.