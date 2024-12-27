كأس الخليج - رينار: أنا معزول عن الإعلام وأفكر فقط في كرة القدم

شدد هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب السعودية أنه لا يلقي اهتماما بما يثار في الإعلام.

ويستعد منتخب السعودية للقاء العراق في لقاء حاسم على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج غدا السبت.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: "مواجهة العراق مهمة وكأنها مباراة ربع نهائي نؤهل لنصف النهائي. ستكون مواجهة قوية ومثيرة للجماهير، وستكون فرصة للتأهل".

وردا على التدوير في الدفاع وحراسة المرمى أجاب قائلا: "فكرتنا في هذه البطولة أنها تتكون من 5 مباريات، والتدوير فيها مهم، نحن بعيدون عن مستوانا، ولكن نتطور، والروح المعنوية عالية، وسنكون في الموعد غدا".

وواصل "خضنا مباراتين أمام البحرين واليمن، ولدينا عدد من اللاعبين في القائمة لا يزال الوقت مبكرا لهم للمشاركة. البعض لديهم الخبرة، والآخر لا. ليس من السهل تمثيل المنتخب، وسنعطيهم الفرصة للعب في المستوى الدولي، وعندما يشاركون سيقدمون أعلى مستوى".

وأضاف "شخصيا أفكر فقط في كرة القدم؛ لا أقرأ أو أستمع لما يدور في الإعلام، وأنا معزول عنه، لأنني واقعي وأعمل يوميا وأحلل المباريات. توقعنا قبل البطولة أن تكون هذه المباراة مهمة".

وأتم "أنا متفائل وأعمل يوميا مع اللاعبين. جميعنا في عالم كرة القدم معرضون لسوء النتائج، ولكن يجب أن نعمل ونفكر في الغد".

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المنتخب البحريني يتصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على حساب السعودية في الجولة الأولى 3-2، ثم الفوز على حساب العراق بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وجمع العراق والسعودية 3 نقاط، بعد فوز الأخضر على حساب اليمن 3-2، وفوز أسود الرافدين أمام اليمن في الجولة الأولى 1-0.