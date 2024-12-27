كأس الخليج - رينار: أنا معزول عن الإعلام وأفكر فقط في كرة القدم

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 13:17

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية

شدد هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب السعودية أنه لا يلقي اهتماما بما يثار في الإعلام.

ويستعد منتخب السعودية للقاء العراق في لقاء حاسم على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج غدا السبت.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: "مواجهة العراق مهمة وكأنها مباراة ربع نهائي نؤهل لنصف النهائي. ستكون مواجهة قوية ومثيرة للجماهير، وستكون فرصة للتأهل".

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وردا على التدوير في الدفاع وحراسة المرمى أجاب قائلا: "فكرتنا في هذه البطولة أنها تتكون من 5 مباريات، والتدوير فيها مهم، نحن بعيدون عن مستوانا، ولكن نتطور، والروح المعنوية عالية، وسنكون في الموعد غدا".

وواصل "خضنا مباراتين أمام البحرين واليمن، ولدينا عدد من اللاعبين في القائمة لا يزال الوقت مبكرا لهم للمشاركة. البعض لديهم الخبرة، والآخر لا. ليس من السهل تمثيل المنتخب، وسنعطيهم الفرصة للعب في المستوى الدولي، وعندما يشاركون سيقدمون أعلى مستوى".

وأضاف "شخصيا أفكر فقط في كرة القدم؛ لا أقرأ أو أستمع لما يدور في الإعلام، وأنا معزول عنه، لأنني واقعي وأعمل يوميا وأحلل المباريات. توقعنا قبل البطولة أن تكون هذه المباراة مهمة".

وأتم "أنا متفائل وأعمل يوميا مع اللاعبين. جميعنا في عالم كرة القدم معرضون لسوء النتائج، ولكن يجب أن نعمل ونفكر في الغد".

المنتخب البحريني يتصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على حساب السعودية في الجولة الأولى 3-2، ثم الفوز على حساب العراق بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وجمع العراق والسعودية 3 نقاط، بعد فوز الأخضر على حساب اليمن 3-2، وفوز أسود الرافدين أمام اليمن في الجولة الأولى 1-0.

وتقام يوم السبت مباراتي الجولة الثالثة بمواجهتي العراق والسعودية، والبحرين أمام اليمن، في نفس التوقيت الساعة 4:30.

وتحدد مواجهة العراق والسعودية في الجولة الأخيرة المتأهل الثاني عن المجموعة الثانية، فيما يخوض المنتخب البحريني مباراة تحصيل حاصل أمام اليمن، بعد ضمان صدارة المجموعة.

وتنقل المباراة عبر قناتي الكاس القطرية، وأبو ظبي الرياضية، وssc السعودية.

ترتيب المجموعة

البحرين 6 نقاط.. سجل 5.. استقبل 2.. فارق الأهداف +3

السعودية 3 نقاط.. سجل 5 أهداف.. استقبل 5 أهداف.. فارق الأهداف صفر

العراق 3 نقاط.. سجل هدف.. استقبل هدفين.. فارق الأهداف -1

حسابات التأهل

ويكفي المنتخب السعودي التعادل للتأهل رسميا كثاني المجموعة متفوقا على العراق بفارق الأهداف.

وفي حالة فوز المنتخب السعودي يتأهل رسميا كثاني المجموعة.

أما المنتخب العراقي فيحتاج إلى الفوز من أجل التأهل رفقة البحرين للدور التالي.

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