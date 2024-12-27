وكيله: يوفنتوس يريد أنطونيو سيلفا وهو كذلك

أصر جورج مينديش وكيل أنطونيو سيلفا لاعب بنفيكا على رغبة لاعبه في الانتقال لـ يوفنتوس الإيطالي.

أنطونيو سيلفا النادي : بنفيكا يوفنتوس

ويعاني يوفنتوس من غيابات في دفاعه ما يلزمه بضم صفقة دفاعية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لمواصلة الموسم.

وقال مينديش عبر شبكة "سكاي إيطاليا": "يوفنتوس يريد أنطونيو سيلفا وأنطونيو سيلفا يريد يوفنتوس".

وأضاف "بنفيكا لديه الكلمة الأخيرة، نحتاج الصبر وسنرى ما سيحدث، بالطبع أنطونيو يحب الانضمام ليوفنتوس، لكن سوق الانتقالات حاليا مغلق، وسنرى".

وأكمل "هو لاعب مهم ولديه جودة وأفضل أندية العالم تتابعه".

ويغيب عن يوفنتوس كل من جيلسون بريمير وجون كابال بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك دانييلو.

ويمتلك يوفنتوس قلبي دفاع هما بيير كالولو المعار من ميلان وفيدريكو جاتي الدولي الإيطالي.

المدافع البرتغالي البالغ 21 عاما خاض الموسم الجاري بقميص النسور 7 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.

الشاب خاض 107 مباراة مع بنفيكا منذ تصعيده للفريق الأول في موسم 2022-23 وسجل 8 أهداف وحقق لقبين، كما سبق له أن تواجد في التشكيل المثالي للدوري البرتغالي عن موسم 2022-23.

وعن مستقبل فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس المعار من بورتو أجاب قائلا: "مستقبله في يوفنتوس، هو سعيد للغاية كونه هنا، والنادي راض عما يقدمه، وآمل أن تستمر هذه العلاقة لأطول فترة".

ويمتلك يوفنتوس خيار تفعيل بند شراءه مقابل 30 مليون يورو في نهاية الموسم الجاري.

وسجل فرانسيسكو 3 أهداف وصنع 5 في 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بقميص البيانكونيري.

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