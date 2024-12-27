وكيله: يوفنتوس يريد أنطونيو سيلفا وهو كذلك

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

أنطونيو سيلفا - بنفيكا

أصر جورج مينديش وكيل أنطونيو سيلفا لاعب بنفيكا على رغبة لاعبه في الانتقال لـ يوفنتوس الإيطالي.

ويعاني يوفنتوس من غيابات في دفاعه ما يلزمه بضم صفقة دفاعية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لمواصلة الموسم.

وقال مينديش عبر شبكة "سكاي إيطاليا": "يوفنتوس يريد أنطونيو سيلفا وأنطونيو سيلفا يريد يوفنتوس".

أخبار متعلقة:
انتهت سلسلة التعادلات في الدوري.. يوفنتوس يفوز على مونزا يوفنتوس يوضح تفاصيل إصابة نجمه كوييري ديلو سبورت: يوفنتوس يفكر في بيع 2 من لاعبيه لضم تونالي رباعية بالقدم اليسري.. يوفنتوس يكتسح كالياري ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

وأضاف "بنفيكا لديه الكلمة الأخيرة، نحتاج الصبر وسنرى ما سيحدث، بالطبع أنطونيو يحب الانضمام ليوفنتوس، لكن سوق الانتقالات حاليا مغلق، وسنرى".

وأكمل "هو لاعب مهم ولديه جودة وأفضل أندية العالم تتابعه".

ويغيب عن يوفنتوس كل من جيلسون بريمير وجون كابال بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك دانييلو.

ويمتلك يوفنتوس قلبي دفاع هما بيير كالولو المعار من ميلان وفيدريكو جاتي الدولي الإيطالي.

المدافع البرتغالي البالغ 21 عاما خاض الموسم الجاري بقميص النسور 7 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.

الشاب خاض 107 مباراة مع بنفيكا منذ تصعيده للفريق الأول في موسم 2022-23 وسجل 8 أهداف وحقق لقبين، كما سبق له أن تواجد في التشكيل المثالي للدوري البرتغالي عن موسم 2022-23.

وعن مستقبل فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس المعار من بورتو أجاب قائلا: "مستقبله في يوفنتوس، هو سعيد للغاية كونه هنا، والنادي راض عما يقدمه، وآمل أن تستمر هذه العلاقة لأطول فترة".

ويمتلك يوفنتوس خيار تفعيل بند شراءه مقابل 30 مليون يورو في نهاية الموسم الجاري.

وسجل فرانسيسكو 3 أهداف وصنع 5 في 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بقميص البيانكونيري.

يوفنتوس أنطونيو سيلفا فرانسيسكو كونسيساو بنفيكا
نرشح لكم
"من الصعب قبوله".. أستون فيلا يقرر الاستئناف على قرار طرد دوران ضد نيوكاسل أموريم: محبط من طرد برونو.. وأنا أقود مانشستر يونايتد لكن لم أدربه صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري مؤتمر جوارديولا: لعبنا جيدا ولكن.. والكل يدرك حاجتنا للاعبين في يناير سبورت: برشلونة أتم الاتفاق مع جوناثان تاه النتهت في الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(2) فولام لا أعياد في منزل بيب.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل جديد مع إيفرتون سبورتنج لشبونة يعلن اسم مدربه الجديد
أخر الأخبار
وكيله: يوفنتوس يريد أنطونيو سيلفا وهو كذلك ساعة | الكرة الأوروبية
نيستلروي: صلاح قضى على المباراة.. وأنفيلد ليس المكان المناسب لجمع النقاط ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد فتحي: أريد العمل مدربا.. وأحصل على رخصة التدريب مع إنييستا ساعة | الكرة المصرية
"بالذكاء الاصطناعي".. التركي فاتح تريم مديرا فنيا لـ الشباب السعودي ساعة | سعودي في الجول
سلوت: من السابق لأوانه احتفال ليفربول بالدوري.. وانظروا لما حدث قبل بضعة أشهر ساعة | الدوري الإنجليزي
"من الصعب قبوله".. أستون فيلا يقرر الاستئناف على قرار طرد دوران ضد نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
أموريم: محبط من طرد برونو.. وأنا أقود مانشستر يونايتد لكن لم أدربه ساعة | الدوري الإنجليزي
الجزيري: إذا لم تستح فاصنع ما شئت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري