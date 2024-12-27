"بالذكاء الاصطناعي".. التركي فاتح تريم مديرا فنيا لـ الشباب السعودي

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

فاتح تريم - مدرب تركيا

أعلن نادي الشباب السعودي تعيين التركي فاتح تريم مديرا فنيا لتدريب الفريق خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا.

ورحل بيريرا من تدريب الفريق المُلقب بـ "الليوث" من أجل قيادة ولفرهامبتون الإنجليزي.

وجاء إعلان النادي عن طريق فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي يُظهر لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس بعد رحيل المدرب البرتغالي.

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ثم وصل تريم قائلا "لا وقت لهذا، انهوا الفيديو وهيا لنعود للعمل الآن".

المدرب التركي البالغ 71 عاما يمتلك مسيرة تدريبية حافلة للغاية رفقة منتخب تركيا وكذلك جالاتاسراي في أكثر من ولاية.

كما سبق له تدريب فيورنتينا في موسم 2000-2001 وميلان في الموسم التالي.

كما جاءت تجربته الأخيرة بقيادة باناثينايكوس اليوناني في الموسم الماضي خلال 26 مباراة فاز خلالها بـ 14 مباراة.

تريم ساهم من قبل بفوز جالاتاسراي بلقب كأس الكؤوس الأوروبية وهو اللقب الأوروبي الوحيد في تاريخ الأندية التركية.

كما فاز مع الأسود بلقب الدوري التركي 8 مرات وكأس تركيا 4 مرات والسوبر التركي 3 مرات.

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري السعودي من 13 مباراة.

وستكون أول مباراة للشباب يوم 6 يناير المقبل بلقاء الفيحاء ضمن مباريات كأس ملك السعودية.

فيما سيخوض أول مباراة له في الدوري السعودي بمواجهة أهلي جدة.

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