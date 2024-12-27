بيان - المصري: ندق ناقوس الخطر.. والتحكيم ساهم في تغيير نتيجة المباراة أمام الأهلي

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أصدر النادي المصري بيانا بعد الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام الأهلي مساء الخميس.

والتقى المصري أمام الأهلي على ملعب برج العرب، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

واعترض المصري في بيانه على القرارات التحكيمية: "أسهمت قرارات التحكيم في تغيير نتيجة المباراة بالتغاضي المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين يوسف".

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وواصل البيان "حكم تقنية الفيديو عبد العزيز السيد واصل هوايته في ظلم النادي المصري الذي أبدى اعتراضه على هذا الحكم الذي يبدو أنه متربص بالنادي".

وأكمل "تكرار هذه الأخطاء المتعمدة يقضي على أية محاولات للأندية للمنافسة على أي من البطولات المحلية"

وأتم "مجلس إدارة المصري يدق ناقوس الخطر لكل القائمين على إدارة الكرة المصري، ويحتفظ بحقه في اتخاذ كافة القرارات التي تحفظ حقوقه المادية والمعنوية".

وبنتيجة اليوم احتل الأهلي المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك، ويليهما بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري، ولكل منهم 11 نقطة.

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