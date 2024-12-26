مؤتمر جوارديولا: لعبنا جيدا ولكن.. والكل يدرك حاجتنا للاعبين في يناير

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعتقاده بأن أداء فريقه كان جيدا رغم التعادل مع إيفرتون.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لغة جسدي كانت إيجابية لأن الفريق لعب بشكل جيد".

وأضاف "الأداء الذي قدمه اللاعبون كان جيدا، ولكن لم نسجل الأهداف التي نحتاج إليها".

وأوضح "يجب أن نتعافى ذهنيا. الحياة ليست سهلة، وكذلك الرياضة".

وتابع "حظينا بالفرص باستثناء فقدان السيطرة في آخر الدقائق حيث كان كل شيء وارد".

وأكمل "فرق مثل أرسنال وتشيلسي لم تتمكن من التسجيل أمام إيفرتون، بينما خلقنا الفرص وسجلنا".

وعن سوق الانتقالات في يناير قال: "الأمور ليست سهلة، وأعتقد أن حتى اللاعبين أنفسهم يدركون أننا بحاجة لإضافة بعض اللاعبين الآخرين".

واختتم "لدينا الكثير من المشاكل طوال الموسم، والأمر لا يتعلق بضم لاعب للوضع الحالي بل لـ 4 أو 5 أعوام قادمة".

وتعثر مانشستر سيتي بتعادل إيجابي في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي مع إيفرتون على ملعب الاتحاد.

تقدم سيتي بهدف برناردو سيلفا، فيما سجل إليمان نداي هدف إيفرتون.

النتيجة تركت مان سيتي في المركز السابع برصيد 28 نقطة.