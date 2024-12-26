مؤتمر كولر - عن هدف عطية الله وتذبذب مستوى الشناوي

أبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي سعادته بالفوز على المصري بهدفين دون رد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "واجهنا منافسا قويا ونجحنا في تسجيل الأهداف، وحققنا هدفنا بالفوز على المصري".

ةأضاف "لدينا لاعبون مميزون في تسديد الكرات الثابتة، سواء وسام أبو علي أو يحيى عطية الله، الذي نجح في التسجيل اليوم".

وتابع "سعيد بالهدف الذي سجله يحيى عطية الله. اللاعب لم يكن موفقا في الضربات الثابتة رغم أنه يجيد تسديدها".

وأوضح "الأهلي مقبل على مباريات كثيرة ونسعى لإشراك اللاعب الجاهز مع منح راحة لبعض اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع الفريق".

وبسؤاله عن تذبذب مستوى محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق قال: "أرى أنه يؤدي بشكل جيد ولا داعي للحديث عن ذلك فالمباراة انتهت بالفعل".

وفاز الأهلي بهدفين سجلهما يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

بذلك يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك، ويليهما بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري، ولكل منهم 11 نقطة.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام سموحة سيلعبها في 7 يناير المقبل.