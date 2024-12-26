المصري يكشف لـ في الجول سبب غياب علي ماهر عن المؤتمر

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 22:55

كتب : عمرو نبيل

علي ماهر

كشف مصدر من النادي المصري سبب عدم حضور علي ماهر مدرب الفريق للمؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

واعتذر علي ماهر عن عدم التواجد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب خسارة المصري أمام الأهلي.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "علي ماهر اعتذر عن عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي تجنبا للحديث عن القرارات التحكيمية".

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وأضاف "علي ماهر يشعر بالغضب الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء".

وطالب الجهاز الفني ولاعبي المصري بالحصول على ركلة جزاء بعد التحام مشترك بين محمد الشناوي حارس الأهلي وفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري داخل منطقة الجزاء لكن محمود البنا حكم المباراة قرر استمرار اللعب دون احتساب خطأ.

وفاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة هدفي الاهلي في شباك المصري.

واستقبلت شباك المصري هدفا للمرة الأولى في الموسم الحالي من الدوري بعدما حافظ على شباكه خلال الجولات الخمسة الماضية.

بذلك يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك، ويليهما بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري، ولكل منهم 11 نقطة.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام سموحة سيلعبها في 7 يناير المقبل.

الأهلي المصري
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