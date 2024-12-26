وسقط الحصن الأخير.. الأهلي يهزم المصري ويلتحق بركب الـ 11

لـ 5 مباريات و39 دقيقة، ظل فريق واحد في الدوري المصري دون أن تلمس الكرة شباكه من الداخل. هذا الفريق كان المصري، وهذه الشباك صمدت حتى اخترقتها ركلة يحيى عطية الله.

هدف يليق بإنهاء صمود آخر فريق لم يتلقَ الأهداف في الدوري حتى الآن، فتح الطريق أمام فوز في غاية الأهمية للأهلي في صراع صدارة الدوري.

الأهلي يهزم المصري بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وينضم إلى 4 فرق أخرى عند النقطة 11.

الرصاصة الأولى..

البداية أتت بتسديدة قوية من سامادو مرت فوق عارضة محمد الشناوي في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 12 سدد وسام أبو علي ركلة حرة تصدى لها محمود جاد بنجاح.

وحاول أبو علي من جديد في الدقيقة 28 برأسية بعد عرضية من حسين الشحات، ولكنها مرت بجوار القائم.

وسدد أحمد القرموطي من خارج المنطقة في الدقيقة 33 ولكن وصلت الكرة إلى الشناوي بسهولة.

وارتكب سامادو مخالفة خارج المنطقة ضد حسين الشحات في الدقيقة 38، تلقى بسببها بطاقة صفراء، وتحصل الأهلي على ركلة حرة.

الركلة الحرة حولها يحيى عطية الله إلى أول أهدافه بقميص الأهلي، وأول الأهداف في مرمى المصري لهذا الموسم، بتسديدة متقنة على يسار جاد ارتطمت بالقائم من الداخل في طريقها للشباك.

video:1

وطالب المصري بركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد سقوط فخر الدين بن يوسف داخل المنطقة، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

.. والرصاصة الأخيرة

أتى خالد الغندور بدلا من محمد الشامي مع انطلاق الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 55 واصل علي ماهر مدرب المصري تبديلاته بنزول صلاح محسن وحسين فيصل بدلا من فخر الدين بن يوسف ومحمود حمادة.

وسدد إمام عاشور من خارج المنطقة في الدقيقة 63 ولكن بعيدا عن المرمى.

ورد أحمد القرموطي بتسديدة خطيرة ولكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 65.

وتحرك مارسيل كولر مدرب الأهلي بـ 3 تبديلات في الدقيقة 68، بنزول أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وخالد عبد الفتاح بدلا من عمرو السولية وحسين الشحات وعمر كمال.

وفي الدقيقة 69 سدد وسام أبو علي من ركلة حرة ولكنها ارتطمت بالحائط البشري.

وحاول خالد الغندور في الدقيقة 72 ولكن تصدى الشناوي لكرته.

وفي الدقيقة 73 أتى أحمد عيد بدلا من القرموطي.

وسدد إمام مجددا في الدقيقة 75 لتصطدم الكرة الأخطر بالعارضة.

وفي الدقيقة 77 أتى كريم الدبيس بدلا من بيرسي تاو.

على الجانب الآخر حل محمد مخلوف بدلا من أتدجيكو سامادو في الدقيقة 82.

وسدد إمام مرة أخرى في الدقيقة 86 ولكن نجح جاد في التصدي.

التعادل ضاع في الدقيقة 93 بتسديدة من صلاح محسن ارتطمت بالقائم الأيمن لمحمد الشناوي، لترتد الكرة لصالح الأهلي ويتأخر إمام عاشور في التمرير لتتوقف المحاولة التي بدأت بانفراد في منتصف الملعب.

الانفراد تكرر قبل خط المنتصف في الدقيقة 96، وهذه المرة انطلق إمام بأريحية ومرر لأفشة الذي سجل الهدف الثاني.

video:2

بذلك يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك، ويليهما بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري، ولكل منهم 11 نقطة.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام سموحة سيلعبها في 7 يناير المقبل.