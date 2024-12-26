الثاني على التوالي.. بتروجت يفوز على الجونة بهدف في الوقت القاتل

حقق نادي بتروجت فوزا ثمينا على الجونة ضمن منافسات الدوري المصري.

وفاز بتروجت على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وسجل أحمد رضا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد نادي بتروجت غلى النقطة الثامنة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة السادسة بالمركز 13 بجدول ترتيب الدوري.

نادي بتروجت حقق الانتصار الثاني له خلال الموسم الحالي بعدما فاز في الجولة الماضية على طلائع الجيش بالنتيجة ذاتها.

وبدأ نادي الجونة المباراة بضغط هجومي على مرمى بتروجت بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وأهدر أحمد حسام فرصة خطيرة للتسجيل لنادي الجونة بعدما تابع كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

وسدد بدر موسى لاعب بتروجت كرة قوية لكنها علت مرمى نادي الجونة.

وبضربة رأسية رائعة نجح أحمد رضا لاعب بتروجت في تسجيل هدف الفوز لناديه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.