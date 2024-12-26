كأس مصر - تحديد موعد سحب قرعة دور الـ32.. وغياب الأهلي

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 21:32

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد سحب قرعة دور الـ32 من كأس مصر موسم 2024-2025.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من كاس مصر عقب فوزه على زد بالمباراة النهائية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة قرعة دور 32 لكأس مصر يوم السبت المقبل.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - التمهيدي الرابع.. 12 فريقا يحجزون مقاعدهم في دور الـ 32 تحديد مواعيد الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر 2025 كأس مصر – مفاجآت في نتائج اليوم الثالث من الدور التمهيدي.. وإلغاء مباراة الفيوم كأس مصر – نتائج مثيرة في اليوم الثاني من الدور التمهيدي

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏نص‏‏

وخاطب اتحاد الكرة الأندية الصاعدة لدور 32 و17 فريقا من الدوري الممتاز بعد معاقبة الأهلي.

وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز في الدور التمهيدي الرابع من نسخة 2024-25.

يذكر أن الأهلي يغيب عن النسخة الحالية وفقا للوائح بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من دور الـ 16.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعدما فاز على زد في النهائي.

كأس مصر الأهلي
نرشح لكم
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نفحص شكوتي الإسماعيلي والاتحاد ضد مودرن سبورت.. وهذا موعد القرار الرسمي التجربة الخامسة.. مروان محسن إلى الجونة في صفقة انتقال حر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي الكحلي.. وبلوزداد بـ الأحمر محاضرة كولر تجهز الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بحضور الشناوي وكولر.. موعد مؤتمر الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد خبر في الجول - الإسماعيلي يسدد رسوم التظلم.. وينتظر نقاط مباراة مودرن سبورت مواعيد مباريات الخميس 2 يناير 2025 - كأس مصر ونصف نهائي السوبر الإيطالي الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت
أخر الأخبار
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نفحص شكوتي الإسماعيلي والاتحاد ضد مودرن سبورت.. وهذا موعد القرار الرسمي 52 ثاتيه | الكرة المصرية
الشرق الأوسط: إدارة النصر الجديدة تعطل صفقة انتقال تاليسكا لفنربخشة 23 دقيقة | ميركاتو
التجربة الخامسة.. مروان محسن إلى الجونة في صفقة انتقال حر 40 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي الكحلي.. وبلوزداد بـ الأحمر 59 دقيقة | الكرة المصرية
محاضرة كولر تجهز الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
تقارير: الوداد المغربي يحاول ضم أمرابط في يناير ساعة | ميركاتو
بحضور الشناوي وكولر.. موعد مؤتمر الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري