كأس مصر - تحديد موعد سحب قرعة دور الـ32.. وغياب الأهلي
الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 21:32
كتب : رضا السنباطي
حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد سحب قرعة دور الـ32 من كأس مصر موسم 2024-2025.
ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من كاس مصر عقب فوزه على زد بالمباراة النهائية.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة قرعة دور 32 لكأس مصر يوم السبت المقبل.
وخاطب اتحاد الكرة الأندية الصاعدة لدور 32 و17 فريقا من الدوري الممتاز بعد معاقبة الأهلي.
وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز في الدور التمهيدي الرابع من نسخة 2024-25.
يذكر أن الأهلي يغيب عن النسخة الحالية وفقا للوائح بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من دور الـ 16.
ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعدما فاز على زد في النهائي.
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