خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السابعة من الدوري المصري
الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 20:07
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة السابعة من الدوري المصري.
وتشهد الجولة السابعة إقامة 9 مباريات على مدار الأسبوع المقبل.
وتنطلق الجولة السادسة يوم الأحد المقبل، وتستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء.
ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، بينما يلعب الأهلي ضد إنبي يوم الإثنين المقبل.
وكان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ضمن الجولة السادسة.
احجز تذاكر مباريات الدوري من هنا.
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