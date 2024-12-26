خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السابعة من الدوري المصري

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 20:07

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتشهد الجولة السابعة إقامة 9 مباريات على مدار الأسبوع المقبل.

وتنطلق الجولة السادسة يوم الأحد المقبل، وتستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء.

أخبار متعلقة:
هدفان في دقيقتين.. سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويرد اعتباره سيناريو مجنون.. غزل المحلة يفوز على سموحة برباعية في أول انتصارات شوقي غريب بالدوري خبر في الجول - الإصابة تحرم المصري من مدافعه قبل انطلاق مباراة الأهلي خبر في الجول - خطوة من الجزيرى قبل شكوى الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، بينما يلعب الأهلي ضد إنبي يوم الإثنين المقبل.

وكان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ضمن الجولة السادسة.

احجز تذاكر مباريات الدوري من هنا.

استلم التذاكر وبطاقة المشجع من هنا.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
طبيب الزمالك: محمد حمدي يغادر المستشفى.. وراحة تامة بالمنزل لمدة أسبوع مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بتروجت.. الأول يضيع مباشر الدوري - المصري (0)-(1) الأهلي.. جووول يحيى عطية الله خبر في الجول - الإصابة تحرم المصري من مدافعه قبل انطلاق مباراة الأهلي هدفان في دقيقتين.. سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويرد اعتباره سيناريو مجنون.. غزل المحلة يفوز على سموحة برباعية في أول انتصارات شوقي غريب بالدوري تشكيل المصري - عودة العراقي وفخر وباهر المحمدي أمام الأهلي تشكيل الأهلي - 4 تبديلات.. ربيعة بديلاً واستمرار أشرف داري أمام المصري
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - نوتينجهام يزاحم الكبار بهدف أمام توتنام.. ونيوكاسل يواصل صحوته 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الزمالك: محمد حمدي يغادر المستشفى.. وراحة تامة بالمنزل لمدة أسبوع 37 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السابعة من الدوري المصري 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بتروجت.. الأول يضيع 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - المصري (0)-(1) الأهلي.. جووول يحيى عطية الله ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإصابة تحرم المصري من مدافعه قبل انطلاق مباراة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(0) مانشستر يونايتد.. جووووول كونيا ساعة | الدوري الإنجليزي
هدفان في دقيقتين.. سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويرد اعتباره ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري