خبر في الجول - الإصابة تحرم المصري من مدافعه قبل انطلاق مباراة الأهلي

تأكد غياب محمد هاشم مدافع النادي المصري عن مواجهة الأهلي قبل قليل من انطلاق مباراة الفريقين.

ويلعب الأهلي أمام المصري بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد هاشم يغيب عن لقاء الأهلي بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

اللاعب خضع لاختبار قبل الإحماء وشعر بألم وفضل الجهاز الطبي غيابه عن اللقاء خوفا من تفاقم الإصابة.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - باهر المحمدي - عمر السعداوي

الوسط: أتدجيكو سمادو - محمود حمادة

وسط الهجوم: محمد الشامي - أحمد القرموطي - عبد الرحيم دغموم

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي - حسن علي - أحمد عيد - سمير فكري - صلاح محسن - خالد الغندور - محمد مخلوف - حسين فيصل - بابا بادجي

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز في أول مركزين، فيما يحل الأهلي في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.