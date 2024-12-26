هدفان في دقيقتين.. سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويرد اعتباره

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي

قلب سيراميكا كليوباترا الطاولة على البنك الأهلي بعدما سجل هدفين في دقيقتين.

وفاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي 2-1 ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وسجل أسامة فصيل هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45.

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فيما أحرز رجب نبيل ومروان عثمان هدفي سيراميكا كليوباترا في الدقيقتين (76و78).

وألغى حكم المباراة هدفا لنادي البنك الأهلي سجله ياو أنور بداعي التسلل عندما كانت النتيجة تشير لتقدم البنك الأهلي 1-0.

فوز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي جاء بعد أيام من مباراة الفريقين في كأس الرابطة الت يحسمها البنك الأهلي 5-0.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة الخامسة في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري.

"إيه اللي بيحصل ده"😲.. ريمونتادا سيراميكا في دقيقتين.. هدفين يحولوا تأخرهم لمكسب 🔥pic.twitter.com/HsZpZfclq8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2024

وصف المباراة

افتتح أسامة فيصل التسجيل لنادي البنك الأهلي بعد انطلاقة رائعة من ياو أنور الذي مرر كرة عرضية متقنة أوضعها فيصل بالشباك عند الدقيقة 45.

واعتمد البنك الأهلي على الهجمات المرتدة ونجح ياو أنور في استغلال إحدى الهجمات وسجل هدفا ثانيا لكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 76 استغل رجب نبيل ركلة ركنية وسدد في شباك البنك الاهلي من داخل منطقة الجزاء ليحرز التعادل.

وفي الدقيقة 78 وبعد مجهود فردي رائع من مروان عثمان سجل سيراميكا الهدف الثاني عن طريق لاعبه الشاب.

وفشل محاولة ياو أنور في تسجل هدف التعادل بعد تصدي رائع من محمد بسام حارس سيراميكا.

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