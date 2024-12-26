سيناريو مجنون.. غزل المحلة يفوز على سموحة برباعية في أول انتصارات شوقي غريب بالدوري

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:15

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد سموحة

حقق غزل المحلة انتصاره الأول في مسابقة الدوري بالموسم الحالي تحت قيادة مدربه شوقي غريب.

وفاز غزل المحلة على سموحة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة بالدوري.

وسجل أهداف غزل المحلة : عبد الرحيم عموري ومحمد علي بن حمودة (هدفين) ومحمد حمدي زكي.

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فيما أحرز حسام حسن ومحمود صابر هدفي نادي سموحة.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع.

فيما توقف رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز 15 بجدول الترتيب.

غزل المحلة فاز على سموحة بعد مرور 879 يوما على آخر فوز حققه على الفريق السكندري.

المباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء بواقع ركلة جزاء لسموحة و3 ركلات لنادي غزل المحلة.

ولأول مرة منذ مباراة سموحة وطلائع الجيش في موسم 2021-2022 يتم احتساب 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة بمسابقة الدوري.

غزل المحلة سجل 5 أهداف خلال 5 جولات وسجل 4 أهداف خلال الجول السادسة

التونسي محمد علي بن حمودة سجل هدفه الرابع مع غزل المحلة هذا الموسم ليتساوى مع ناصر منسي في جدول ترتيب هدافي الدوري.

شوقي غريب حقق انتصاره الأول مع غزل المحلة في مسابقة الدوري بعدما تعادل بالجولة الماضية أمام الاتحاد وفاز على زد بكأس الرابطة.

سموحة غزل المحلة الدوري المصري
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