تشكيل المصري - عودة العراقي وفخر وباهر المحمدي أمام الأهلي

كشف علي ماهر المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

وعاد كريم العراقي للمشاركة أساسيا إلى جانب فخر الدين بن يوسف وباهر المحمدي، بعد بقائهم على مقاعد البدلاء المباراة السابقة أمام حرس الحدود.

ويبدأ المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - باهر المحمدي - عمر السعداوي

الوسط: أتدجيكو سمادو - محمود حمادة

وسط الهجوم: محمد الشامي - أحمد القرموطي - عبد الرحيم دغموم

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي - حسن علي - أحمد عيد - سمير فكري - صلاح محسن - خالد الغندور - محمد مخلوف - حسين فيصل - بابا بادجي

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز في أول مركزين، فيما يحل الأهلي في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.