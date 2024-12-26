تشكيل الأهلي - 4 تبديلات.. ربيعة بديلاً واستمرار أشرف داري أمام المصري

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

أشرف داري مدافع الأهلي

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وأبقى كولر رامي ربيعه وأكرم توفيق على مقاعد البدلاء، فيما شهد التشكيل تواجد عمر كمال وبيرسي تاو في التشكيل الأساسي.

وأجرى كولر تبديلين عن المواجهة السابقة للفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال، حيث دفع بعمر كمال وإمام عاشور وبيرسي تاو وياسر إبراهيم بدلا من خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ورضا سليم ورامي ربيعة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - وسام أبو علي

وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز في أول مركزين.

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