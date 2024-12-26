كرة اليد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: تعاقدنا مع جمال صلاح سليم.. ولسنا طرفا في الأزمة

رد مصدر من الزمالك على بيان النور السعودي بشأن تعاقد النادي مع لاعب اليد جمال صلاح.

وأتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع جمال صلاح لاعب فريق سموحة لكرة اليد، قبل أن يصدر نادي النور بيانا يوضح فيه أن عقد اللاعب ساري وأن اللاعب في إجازة رسمية بمناسبة زواجه.. طالع تفاصيل بيان نادي النور بالضغط هنا

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "تعاقد الزمالك مع جمال صلاح لاعب اليد سليم بنسبة 100 %".

وأضاف "عقد اللاعب مع النور ينص على فسخ التعاقد في حالة عدم حصوله على راتبه لمدة شهرين، ولم يحصل اللاعب على مستحقاته وبالتالي فسخ التعاقد من طرف واحد".

وأتم "اللاعب كان معارًا من سموحة إلى النور السعودي، والزمالك حصل على توقيع اللاعب ودفع القيمة المالية لانتقاله بعد الاتفاق مع نادي سموحة، وبالتالي أي شكوى من النادي السعودي ستكون مع نادي سموحة والزمالك ليس طرفا فيها".

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

وتقام المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق وهم الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة وهيليوبوليس والزهور.

وتفتتح مباريات المرحلة الثانية يوم الجمعة 7 فبراير بينما تختتم المنافسات لتحديد البطل يوم 8 أبريل.

وتقام المرحلة الثانية بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية.

وجاءت ترتيب فرق الدوري قبل المرحلة الثانية كالآتي:

1- الزمالك 7 نقاط

2- الأهلي 6 نقاط

3- البنك الأهلي 4 نقاط

4- طلائع الجيش 4 نقاط

5- سبورتنج 3 نقاط

6- سموحة 3 نقاط

7- هيليوبوليس 1 نقطة

8- الزهور 0 نقطة

وتقام جميع المباريات بنظام حسم النتيجة (فائز / خاسر) وعليه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء للرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

وبعد إنتهاء المرحلة الثانية يتم ترتيب الفرق وفي حالة تعادل فريقين أو أكثر في إجمالي عدد النقاط لجميع المراكز يتم الرجوع لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما / بينهم خلال مباريات المرحلة الثانية ويتم إعلان بطل الدوري.