كرة يد - النور السعودي: تعاقد الزمالك مع جمال صلاح غير قانوني.. ونحتفظ بحقوقنا القانونية

أصدر نادي النور السعودي بيانا بشأن تعاقد الزمالك مع لاعب اليد جمال صلاح.

وأوضح النادي السعودي في بيانه الرسمي: "نرفض بشكل قاطع الإعلان الذي تم تداوله مؤخرا حول توقيع اللاعب جمال صلاح عقد انتقال لنادي الزمالك، وذلك علما بأن عقد اللاعب مع نادي النور لا يزال ساري المفعول حتى نهاية الموسم الحالي."

وأكمل البيان: "نؤكد أن اللاعب حاليا في إجازة رسمية بمناسبة زواجه وننوه إلى أن النادي يحتفظ بكافة حقوقه القانونية فيما يخص هذا الموضوع، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على مصالح النادي وحقوقه التعاقدية."

وأضاف: "نوضح أنه حتى هذه اللحظة لم تصلنا أي رسالة رسمية من نادي الزمالك بخصوص هذا الموضوع، مما يجعل الإعلان المذكور غير قانوني ومخالف للأعراف الرياضية".

وأتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع جمال صلاح لاعب فريق سموحة لكرة اليد.

ويجيد جمال صلاح اللعب في مركز الظهير الأيمن.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

وتقام المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق وهم الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة وهيليوبوليس والزهور.

وتفتتح مباريات المرحلة الثانية يوم الجمعة 7 فبراير بينما تختتم المنافسات لتحديد البطل يوم 8 أبريل.

وتقام المرحلة الثانية بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية.

وجاءت ترتيب فرق الدوري قبل المرحلة الثانية كالآتي:

1- الزمالك 7 نقاط

2- الأهلي 6 نقاط

3- البنك الأهلي 4 نقاط

4- طلائع الجيش 4 نقاط

5- سبورتنج 3 نقاط

6- سموحة 3 نقاط

7- هيليوبوليس 1 نقطة

8- الزهور 0 نقطة

وتقام جميع المباريات بنظام حسم النتيجة (فائز / خاسر) وعليه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء للرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

وبعد إنتهاء المرحلة الثانية يتم ترتيب الفرق وفي حالة تعادل فريقين أو أكثر في إجمالي عدد النقاط لجميع المراكز يتم الرجوع لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما / بينهم خلال مباريات المرحلة الثانية ويتم إعلان بطل الدوري.