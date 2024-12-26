سبورت: برشلونة أتم الاتفاق مع جوناثان تاه

اقترب نادي برشلونة من حسم التعاقد مع المدافع الألماني جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن.

وينتهي تعاقد تاه مع باير ليفركوزن بنهاية الموسم الحالي ويحق له الرحيل مجانا بداية من الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن جوناثان تاه يستعد للانتقال إلى برشلونة الإسباني الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن تاه سيوقع عقدا مع النادي الكتالوني حتى 2030 بعد رفضه تجديد تعاقده مع حامل لقب الدوري الألماني.

تاه كان ارتبط أيضا في وقت سابق بالانتقال إلى بايرن ميونيخ لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

ووضع باير ليفركوزن 30 مليون يورو ثمنا للسماح برحيل اللاعب في الصيف الماضي، وفقا لتقارير سكاي سبورتس إلا أنه لم يتحصل على العروض المناسبة له.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.