الرياضية: التعاون السعودي يفاوض مهاجم برشلونة السابق

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي التعاون فتحت خط التفاوض مع نظيرتها في الشارقة الإماراتي، من أجل التعاقد مع الإسباني باكو ألكاسير.

وأوضح التقرير أن التعاون يريد ضم باكو ألكاسير في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها البرازيلي جواو بيدرو، لاعب التعاون إلى الشارقة.

وأضاف التقرير أن إدارة التعاون وضعت عددًا من الخيارات تهدف إلى تعويض رحيل بيدرو، بعد اتخاذها قرارًا بمغادرته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويعد ألكاسير الأبرز من بينها للتعاقد معه.

وارتدى جواو بيدرو قميص التعاون في 50 مباراة إجمالًا، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع هدفين.

وفي الموسم الجاري، لعب 22 لقاءً في مختلف المسابقات، أحرز 6 أهداف، منها 3 في الدوري السعودي، و2 ضمن دوري أبطال آسيا 2، و1 بكأس الملك.

ولعب ألكاسير، الذي سبق له تمثيل برشلونة في بلاده وبوروسيا دورتموند الألماني، 11 مباراة بقميص الشارقة الموسم الجاري، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد.

ويلعب التعاون في أكثر من بطولة هذا الموسم، إذ يواجه الوكرة القطري في ثمن نهائي البطولة الآسيوية، كما تنتظره مواجهة أمام القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى منافسات الدوري السعودي الذي وصلت منافساته إلى الجولة الـ 14.