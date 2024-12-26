سبورتنج لشبونة يعلن اسم مدربه الجديد

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

جيني كاتامو - سبورتنج لشبونة

أعلن نادي سبورتنج لشبونة يوم الخميس تعيين روي بورجس كمدير فني للفريق.

وذلك بعد ساعات من إقالة جواو بيريرا من منصب المدير الفني للفريق.

جواو بيريرا أقيل من منصبه بعد شهر ونصف فقط من تعيينه.

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ويبدأ بورجس مهمته في المباراة المرتقبة أمام بنفيكا الأحد المقبل بالدوري البرتغالي.

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بيريرا كان المدير الفني الجديد لفريق سبورتنج لشبونة خلفا لروبن أموريم الذي ذهب لتدريب مانشستر يونايتد.

ووجه النادي البرتغالي الشكر لمدربه الذي حقق العديد من النتائج السلبية خلال فترة توليه، فقد قاد الفريق في 8 مباريات فقط، حقق فيها 3 انتصارات فقط..

ويأتي القرار قبل المواجهة المرتقبة ضد بنفيكا يوم الأحد المقبل في الدوري البرتغالي.

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ويتصدر لشبونة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 37 نقطة بالتساوي مع بورتو صاحب المركز الثاني.

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بينما يأتي بنفيكا في المركز الثالث برصيد 35 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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