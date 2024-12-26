التشكيل - ربيعة يقود دفاع سموحة.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة
الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 16:17
كتب : FilGoal
يبدأ حسام حسن في هجوم سموحة ويقود محمد ربيعة دفاع الفريق السكندري في مواجهة غزل المحلة في الجولة 6 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في الخامسة مساءً.
في المقابل يعتمد شوقي غريب المدير الفني لغزل المحلة على ثلاثية هجومية مكونة من: عبده يحيى ومحمد حمدي زكي ومحمد بن حمودة.
وجاء تشكيل سموحة
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: محمد مصطفى – محمد ربيعة - محمد متولي "كناريا" – عبد الرحمن عامر
الوسط: محمود صابر – دوكو دودو – صامويل أمادي
الهجوم: عبد الكبير الوادي - حسام حسن – أبو بكر ليادي
وجاء تشكيل غزل المحلة
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: أحمد فتحي – عمرو الجزار – أحمد حكم – حميدو فاتاو
الوسط: موري توريه – عبد الرحيم عموري – محمد أشرف بنشرقي
الهجوم: عبده يحيى – محمد حمدي زكي – محمد بن حمودة
ويحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي سيخوضها يوم 7 يناير 2025.
فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط.