التشكيل - ربيعة يقود دفاع سموحة.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يبدأ حسام حسن في هجوم سموحة ويقود محمد ربيعة دفاع الفريق السكندري في مواجهة غزل المحلة في الجولة 6 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في الخامسة مساءً.

في المقابل يعتمد شوقي غريب المدير الفني لغزل المحلة على ثلاثية هجومية مكونة من: عبده يحيى ومحمد حمدي زكي ومحمد بن حمودة.

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وجاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى – محمد ربيعة - محمد متولي "كناريا" – عبد الرحمن عامر

الوسط: محمود صابر – دوكو دودو – صامويل أمادي

الهجوم: عبد الكبير الوادي - حسام حسن – أبو بكر ليادي

وجاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد فتحي – عمرو الجزار – أحمد حكم – حميدو فاتاو

الوسط: موري توريه – عبد الرحيم عموري – محمد أشرف بنشرقي

الهجوم: عبده يحيى – محمد حمدي زكي – محمد بن حمودة

ويحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي سيخوضها يوم 7 يناير 2025.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط.

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