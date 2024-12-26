التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. ولاكاي وزلاكة في هجوم سيراميكا كليوباترا

يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي، فيما يبدأ فاخري لاكاي في هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة الفريقين للجولة 6 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في الخامسة مساءً.

واكتسح البنك خصمه سيراميكا منذ أيام قليلة بخماسية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: إسحاق يعقوب – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – هشام صلاح

الوسط: أحمد النادري – سيرج أكا – محمد إبراهيم

الهجوم: ياو أنور – أسامة فيصل – محمد عبد اللطيف "جريندو"

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - حسين السيد

الوسط: أحمد بلحاج – أحمد قندوسي – محمد عادل

الهجوم: إسلام عيسى – فاخري لاكاي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

ويحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 8 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.