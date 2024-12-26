التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. ولاكاي وزلاكة في هجوم سيراميكا كليوباترا

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 16:12

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي - الدوري المصري

يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي، فيما يبدأ فاخري لاكاي في هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة الفريقين للجولة 6 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في الخامسة مساءً.

واكتسح البنك خصمه سيراميكا منذ أيام قليلة بخماسية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

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وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: إسحاق يعقوب – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – هشام صلاح

الوسط: أحمد النادري – سيرج أكا – محمد إبراهيم

الهجوم: ياو أنور – أسامة فيصل – محمد عبد اللطيف "جريندو"

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - حسين السيد

الوسط: أحمد بلحاج – أحمد قندوسي – محمد عادل

الهجوم: إسلام عيسى – فاخري لاكاي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

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ويحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 8 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي
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