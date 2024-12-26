تشكيل تشيلسي - عودة كوكوريا للدفاع.. وجاكسون يقود الهجوم ضد فولام

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي تشكيله لمواجهة فولام في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في الخامسة مساءً على ملعب ستامفورد بريدج.

وأجرى الإيطالي تغييرين بعودة مارك كوكوريا في الدفاع بدلا من أكسيل ديساسي، بعد تعادل الفريق سلبيا في الجولة الماضية مع إيفرتون.

وجاء تشكيل البلوز

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابيويو – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

أمامهما: بيدرو نيتو – كول بالمر – جادون سانشو

الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.

فيما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 25 نقطة.