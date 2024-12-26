كأس الخليج - مدرب الإمارات: لا أعلم السبب وراء ترشيحنا المستمر لتحقيق اللقب

لا يعرف باولو بينتو المدير الفني لـ منتخب الإمارات السبب وراء ترشيحهم لحصد لقب كأس الخليج.

وتقام النسخة 26 من كأس الخليج في الكويت.

ويستعد منتخب الإمارات للقاء عُمان في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وقال مدرب الإمارات في المؤتمر الصحفي: "أداء اللاعبين لم يكن سيئا خلال المباريات الماضية، صنعوا العديد من الفرص ولكن لم يكن هناك تركيز أمام المرمى".

وأضاف "الأخطاء جزء من اللعبة وعلينا التعلم والاستفادة دون إلقاء اللوم على لاعب بعينه".

وأتم "لا أعلم السبب وراء ترشيحنا المستمر لتحقيق اللقب وهدفي أن يلعب الفريق بصورة أفضل في كل مباراة".

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ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة بعد تعادل في الجولة الأولى ضد قطر والخسارة من الكويت في الجولة الثانية.

ويأمل منتخب الإمارات في تحقيق الفوز على عُمان من أجل خطف بطاقة العبور لنصف النهائي.

وحقق منتخب الإمارات اللقب مرتين فقط في 2007 و2013.