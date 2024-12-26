مران الزمالك - برنامج خاص لرباعي الفريق.. وبنتايك يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل

وضع كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك برنامجا خاصا لرباعي الفريق، وبدأ محمود بنتايك المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة 7 من الدوري المصري.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، وعقب انتهاء الفقرة الفنية قسّم جروس اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية، وحرص جروس ومعاونوه على منح اللاعبين تعليمات باستمرار لتنفيذها خلال التقسيمة.

وحدد السويسري برنامجا خاصا لكل من محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وعمر جابر وأحمد سيد "زيزو"، حيث الرباعي خاض تدريبات خاصة بالكرة خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، رباعي حراسة المرمى تدريبات قوية تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، والذي عقد جلسة مع الحراس لمنحهم بعض التعليمات الفنية.

وركز مدرب حراس المرمى على تدريب الرباعي على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

وبدأ المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الخميس بعدما تعرض لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري.

وعقد جروس جلسة مع المغربي للاطمئنان على حالته وتطورات البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

كما عقد السويسري جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، وطالبهم بضرورة التركيز وتنفيذ المطلوب منهم في المران من أجل الاستعداد بجدية للقاء المقبل.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح لهم خطة مران اليوم قبل انطلاق التدريبات.

وتعادل الزمالك في آخر مباراتين في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا 1-1 وطلائع الجيش بنتيجة 2-2.

ويتصدر الأبيض الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن المصري وبيراميدز.