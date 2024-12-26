تقارير: العثور على جثة سيدة داخل ملعب لا كارتوخا في إسبانيا

عُثر على جثة سيدة تبلغ من العمر 63 عاما داخل ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

ووفقا لموقع "diario de sevilla" الإسباني كان أقاربها يبحثون عنها منذ يوم الإثنين الماضي بسبب عدم معرفة مكان وجودها.

وأعلنت السلطات أن المتوفاة موظفة مدنية في حكومة الأندلس، وتحديدا الأمانة العامة للرياضة.

وفي يوم الثلاثاء الماضي وردت مكالمة شخص أبلغهم بوجود امرأة فاقدة للوعي داخل البوابة رقم 16 لمرافق ملعب لا كارتوخا.

وأشار تقرير آخر إلى "يبدو أنها كانت آخر من بقي في المبنى بعد رحيل الجميع ولم يكن من الممكن إنقاذها".

ووفقا للتقارير فأن الوفاة طبيعية للسيدة التي كانت على وشك التقاعد.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب لا كارتوخا نهائيات كأس العالم 2030 والتي تستضيفها إسبانيا رفقة المغرب والبرتغال والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وسبق أن استضاف الملعب ذاته 7 مباريات لمنتخب إسبانيا آخرها الفوز على السويد بنتيجة 1-0.

كما استضاف نهائي كأس ملك إسبانيا في آخر 5 نسخ ومن المنتظر أن يستضيف نهائي الموسم الجاري.

وأيضا استضاف 4 مباريات في يورو 2020 حيث أقيمت عليه مباريات منتخب إسبانيا في دور المجموعات بالإضافة للقاء بلجيكا ضد البرتغال في دور الـ 16.

ويتسع الملعب لـ 57 ألف مشجع وتم إنشاءه في مايو 1999.