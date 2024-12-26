السعودية تفوز بشرف تنظيم خليجي 27

نالت المملكة العربية السعودية شرف تنظيم بطولة كأس الخليج المقبلة "خليجي 27".

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان مقتضب: "الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها السابعة والعشرين عام 2026".

وقال جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي في مؤتمر صحفي: "كأس الخليج المقبلة (خليجي 27) ستقام السعودية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026".

وأوضح الرميحي أن البطولة ستقام في العراق في حالة اعتذار السعودية عن استضافتها.

وتنطلق البطولة في 23 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2026.

مركز الأخبار مباشر| جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: خليجي 27 ستقام في سبتمبر وأكتوبر 2026 في الرياض وينظمها الاتحاد السعودي.#كاس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/W2xswHPE9t — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 26, 2024

وأضاف "الاتحاد السعودي طلب استضافة البطولة ومن حقه اختيار المدينة التي يريدها ومن حقنا الموافقة".

وتابع "جرى العرف أن تلعب البطولة في الرياض ومن الممكن أن تلعب كل مجموعة في مدينة".

وأكمل "تغيير موعد البطولة من شهري ديسمبر ويناير في النسخة الـ27 إلى سبتمبر وديسمبر بسبب استضافة السعودية لكأس آسيا 2027".

وأكد أن فارق التوقيت بين المباريات سيكون 72 ساعة وهو النظام المعمول به في اللوائح الدولية.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة السعودية النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي بالإجماع من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية عبر اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس بالعاصمة الكويت.

وشهد الاجتماع حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة معيض الشهري.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي استضافة السعودية لكأس العالم 2034.