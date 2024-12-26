السعودية تفوز بشرف تنظيم خليجي 27

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

جمهور منتخب السعودية في كأس العالم

نالت المملكة العربية السعودية شرف تنظيم بطولة كأس الخليج المقبلة "خليجي 27".

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان مقتضب: "الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها السابعة والعشرين عام 2026".

وقال جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي في مؤتمر صحفي: "كأس الخليج المقبلة (خليجي 27) ستقام السعودية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026".

أخبار متعلقة:
تقرير: الشباب السعودي يتمم اتفاقه مع فاتح تريم كأس الخليج - الإصابات تواصل ضرب المنتخب السعودي كأس الخليج - الاتحاد البحريني يصدر بيانا لتوضيح الخطأ في علم العراق أول المتأهلين لنصف النهائي.. البحرين تفوز على العراق بثنائية في كأس الخليج

وأوضح الرميحي أن البطولة ستقام في العراق في حالة اعتذار السعودية عن استضافتها.

وتنطلق البطولة في 23 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2026.

وأضاف "الاتحاد السعودي طلب استضافة البطولة ومن حقه اختيار المدينة التي يريدها ومن حقنا الموافقة".

وتابع "جرى العرف أن تلعب البطولة في الرياض ومن الممكن أن تلعب كل مجموعة في مدينة".

وأكمل "تغيير موعد البطولة من شهري ديسمبر ويناير في النسخة الـ27 إلى سبتمبر وديسمبر بسبب استضافة السعودية لكأس آسيا 2027".

وأكد أن فارق التوقيت بين المباريات سيكون 72 ساعة وهو النظام المعمول به في اللوائح الدولية.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة السعودية النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي بالإجماع من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية عبر اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس بالعاصمة الكويت.

وشهد الاجتماع حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة معيض الشهري.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي استضافة السعودية لكأس العالم 2034.

السعودية خليجي 27
نرشح لكم
تقرير: الشباب السعودي يتمم اتفاقه مع فاتح تريم كأس الخليج - الإصابات تواصل ضرب المنتخب السعودي البليهي: تصريح يونس محمود لن يمر.. وبعد المباراة لنا عودة كأس الخليج - السعودية تستعيد التوازن بفوز مثير على اليمن في الوقت القاتل يجتمع مع طارق حامد من جديد.. نونو ألميدا مدربا لـ ضمك كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن كأس الخليج - رينار: أتفهم خيبة أمل السعوديين.. ولكن عليهم عدم الاستسلام سبورت: كانسيلو يريد العودة إلى برشلونة بأي ثمن ولكن
أخر الأخبار
وكيل أنتوني: العديد من الأندية تواصلت معنا.. ومستقبله مرتبط للغاية بـ مانشستر يونايتد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: العثور على جثة سيدة داخل ملعب لا كارتوخا في إسبانيا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
السعودية تفوز بشرف تنظيم خليجي 27 31 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: الشباب السعودي يتمم اتفاقه مع فاتح تريم ساعة | سعودي في الجول
كأس الخليج - الاتحاد البحريني يصدر بيانا لتوضيح الخطأ في علم العراق ساعة | الوطن العربي
فان دايك يلمح للبقاء مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد عمر: ليس لدينا معلومات عن دور اللجنة الفنية.. وما يقال عن رحيل حسام حسن أوهام ساعة | الدوري المصري
كأس الخليج - الإصابات تواصل ضرب المنتخب السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري