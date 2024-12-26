تقرير: الشباب السعودي يتمم اتفاقه مع فاتح تريم

أتم نادي الشباب السعودي اتفاقه مع المدرب التركي المخضرم فاتح تريم من أجل تدريب الفريق، حسب تقارير سعودية.

ويبحث الشباب عن مدرب جديد منذ رحيل مدربه البرتغالي فيتور بيريرا لتدريب ولفرهامبتون قبل أيام.

وذكر موقع شوووت السعودي أن الشباب أنهى كل التفاصيل التعاقدية مع المدرب التركي فاتح تريم.

وأضاف التقرير أن المدرب التركي سيسافر خلال ساعات إلى السعودية للتوقيع على العقود الرسمية.

يسعى نادي الشباب السعودي لحسم ملف المدير الفني الجديد خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الشباب حاول إقناع مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس بتولي تدريبه خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بيليجريني وافق على العرض السعودي ولكنه طلب أن يكون التعاقد بداية من الموسم المقبل.

الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن الشباب فتح باب المفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب باناثينايكوس الحالي ومنتخب مصر السابق لكنه فضل استكمال تعاقده مع ناديه اليوناني.

أعلن نادي ولفرهامبتون يوم الخميس الماضي تعيين البرتغالي فيتور بيريرا كمدير فني للفريق.

وذلك بعدما أعلن الشباب السعودي رحيل مدربه فيتور بيريرا بشكل رسمي، بعدما فسخ تعاقده بالتراضي.

وأفاد النادي الإنجليزي عبر موقعه: "أصبح فيتور بيريرا مدربا جديدا لفريق ولفرهامبتون، بعد أن وقع على عقد مدته 18 شهرا".

وقاد المدرب البرتغالي ولفرهامبتون للفوز على ليستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

ويقود بيريرا تدريب فريق ولفرهامبتون بعد إقالة جاري أونيل بسبب سوء النتائج.

وتولى بيريرا تدريب الشباب في فبراير 2024 قبل أن يجدد يمدد تعاقده في يوليو الماضي.

وقاد بيريرا فريق الشباب في 15 مباراة هذا الموسم، بواقع 13 مباراة بالدوري السعودي، ومبارتان في الكأس.

الشباب يتواجد في المركز السادس بالدوري السعودي برصيد 23 نقطة، نفس رصيد أهلي جدة، بعد مرور 13 جولة.