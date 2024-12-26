كأس الخليج - الاتحاد البحريني يصدر بيانا لتوضيح الخطأ في علم العراق

أصدر الاتحاد البحريني بيانا توضيحيا وتقدم باعتذار بشأن الخطأ في علم العراق على الشعار التذكاري.

وانتصر منتخب البحرين على العراق في كأس الخليج وحجز أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي المسابقة المقامة في الكويت.

وظهر علم العراق القديم في الشعار التذكاري الذي تبادله قائدا المنتخبين قبل بداية اللقاء.

وجاء بيان الاتحاد البحريني

"يود الاتحاد البحريني لكرة القدم توضيح الآتي بخصوص الشعار التذكاري الذي تم تبادله بين قائدي منتخبي البحرين والعراق، ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي خليجي (26) المقامة حاليا في دولة الكويت، والذي احتوى على العلم القديم لجمهورية العراق.

إن طباعة العلم القديم لجمهورية العراق على الشعار التذكاري كان خطأ مطبعيا من المطبعة التي تعاقد معها الاتحاد لتجهيز الشعارات التذكارية الخاصة بمباريات المنتخب الوطني في خليجي (26)، إذ لم تتم عملية التدقيق من قبل الاتحاد بعد استلام الشحنة المذكورة الخاصة بشعارات المباريات الثلاث لدور المجموعات. وفي هذا الإطار، يقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره إلى الأشقاء في العراق قيادة وحكومة وشعبا، وذلك عن الخطأ غير المقصود بوضع العلم القديم، مؤكدين على أن هذا الخطأ لا يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرين إلى أن البحرين والعراق بلدان تجمعهما علاقات قوية على جميع الأصعدة، ولا يعكر صفوها مثل هذه الأخطاء غير المقصودة، إذ يكن الاتحاد البحريني لكرة القدم كل الاحترام والتقدير للأشقاء العراقيين".

من جانبه رد الاتحاد العراقي بخطاب توضيحي

"يوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم أن ما حصل من خطأ بخصوصِ تبادل الشعارِ التذكاري الخاص بمباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره البحريني ضمن الجولةِ الثانية لمنافساتِ كأس الخليج العربي 26 الجارية أحداثها بدولةِ الكويت، والذي احتوى خطأً على طباعةِ العلم القديم لجمهورية العراق والشعار التذكاري عن طريق الخطأ غير المقصود كما ذكر بيان الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وقدّم الاتحاد البحريني اعتذاره عن ذلك الخطأ قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا في بيانه الذي أصدره اليوم أن هذا الخطأ لن يؤثر على العلاقاتِ بين البلدين الشقيقين، وإن الاتحاد البحريني يكن كل الاحترام والتقدير للعراق والعراقيين".

المنتخب البحريني يتصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على حساب السعودية في الجولة الأولى 3-2، ثم الفوز على حساب العراق بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وجمع العراق والسعودية 3 نقاط، بعد فوز الأخضر على حساب اليمن 3-2، وفوز أسود الرافدين أمام اليمن في الجولة الأولى 1-0.

وتقام يوم السبت مباراتي الجولة الثالثة بمواجهتي العراق والسعودية، والبحرين أمام اليمن، في نفس التوقيت الساعة 4:30.

وتحدد مواجهة العراق والسعودية في الجولة الأخيرة المتأهل الثاني عن المجموعة الثانية، فيما يخوض المنتخب البحريني مباراة تحصيل حاصل أمام اليمن، بعد ضمان صدارة المجموعة.

وتنقل المباراة عبر قناتي الكاس القطرية، وأبو ظبي الرياضية، وssc السعودية.

video:1

ترتيب المجموعة

البحرين 6 نقاط.. سجل 5.. استقبل 2.. فارق الأهداف +3

السعودية 3 نقاط.. سجل 5 أهداف.. استقبل 5 أهداف.. فارق الأهداف صفر

العراق 3 نقاط.. سجل هدف.. استقبل هدفين.. فارق الأهداف -1

حسابات التأهل

ويكفي المنتخب السعودي التعادل للتأهل رسميا كثاني المجموعة متفوقا على العراق بفارق الأهداف.

وفي حالة فوز المنتخب السعودي يتأهل رسميا كثاني المجموعة.

أما المنتخب العراقي فيحتاج إلى الفوز من أجل التأهل رفقة البحرين للدور التالي.