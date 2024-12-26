محمد عمر: ليس لدينا معلومات عن دور اللجنة الفنية.. وما يقال عن رحيل حسام حسن أوهام

أوضح محمد عمر عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة المصري مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر.

وقرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة فنية لاتحاد الكرة تضم كل من (حسن شحاتة – محسن صالح – علي أبو جريشة – حلمي طولان – حسن فريد – محمد عمر – أحمد حسن – عبد الظاهر السقا). (طالع كافة القرارات)

وقال محمد عمر عبر القناة الأولى: "تم إبلاغنا بقرار التعيين بشكل غير رسمي، وعقب صدور القرار الرسمي سنجتمع لبدء بحث ألية العمل والمهام المطلوبة مننا كلجنة".

وأضاف "ليس لدينا معلومات عن دور اللجنة بالتحديد، وعند الاجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة سنعرف المطلوب من اللجنة، وبناءً على التكليفات سنبدأ العمل".

وأكمل "بالتأكيد سيكون من مهام اللجنة إصلاح مسار كرة القدم المصرية ومن بينها المنتخبات، ولن نسبق الأحداث، وآمل أن تعود الكرة المصرية لسابق عهدها للمنافسة على الألقاب".

وواصل "المهمة ثقيلة وليست تشريفية بل تكليف، وأعتقد أن مجموعة الخبراء ستحاول تقديم كل ما لديها لصالح الكرة المصرية".

وردا على مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر قال: "ما يقال عن رحيل حسام حسن عن منتخب مصر أوهام، نتائجه ممتازة ويسير في الطريق الصحيح، وبعد التأهل لأمم إفريقيا نحن أيضا أقرب لنهائيات كأس العالم، ونريد الفوز بالألقاب وأن نظهر بشكل يليق في كأس العالم، وكل هذا يحتاج للكثير من العمل".

وشدد "سنحاول توفير كل سبل النجاح لحسام حسن، وليس مطلوبا طرح اسم حسام حسن بشكل مستمر لأنه ليس في صالح المنتخب".

وأتم "أنا منحاز للمدرب الوطني بشرط أن يكون كفؤ ومؤهل واسم كبير ومن وجهة نظري لابد أن نساند المدرب الوطني وأن يحظى بالفرصة الكاملة، أكثر الألقاب التي حققها منتخب مصر في أمم إفريقيا كانت تحت يد مدرب وطني مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة، وسنحاول توفير المجال المناسب لحسام حسن".