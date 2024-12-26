كأس الخليج - الإصابات تواصل ضرب المنتخب السعودي

واصلت الإصابات ضرب المنتخب السعودي.. حين أعلن استبعاد ياسر الشهراني من كأس الخليج بسبب الإصابة.

وأوضح المنتخب السعودي في بيان: "تقرر استبعاد الشهراني بعد التأكد من حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة لبطولة خليجي 26".

واستبعد الشهراني ليلحق بعبد الله الخيبري وصالح الشهري وفراس البريكان الذين تم استبعادهم بسبب إصابات مختلفة.

إلى ذلك، استعاد المنتخب السعودي توازنه في منافسات بطولة كأس الخليج بالفوز على اليمن.

وفاز منتخب السعودية على اليمن 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج.

وسجل محمد كنو ومصعب الجوير وعبد الله الحمدان أهداف منتخب السعودية.

فيما سجل هارون الزبيدي وعبد الله صبرة هدفي منتخب اليمن.

الفوز رفع رصيد منتخب السعودية إلى 3 نقاط متساويا مع العراق والبحرين قبل مباراة المنتخبين بعد قليل.

فيما توقف منتخب اليمن عند صفر من النقاط بعد الخسارة أمام العراق والسعودية.

هيرفي رينار حقق فوزه الرسمي الأول في مباراته الرابعة خلال الولاية الثانية مع السعودية.

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