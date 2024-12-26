قبل مواجهة بنفيكا.. لشبونة يعلن إقالة خليفة أموريم بعد شهر ونصف

أعلن نادي سبورتنج لشبونة يوم الخميس إقالة جواو بيريرا من منصب المدير الفني للفريق.

وذلك بعد شهر ونصف من تعيينه.

بيريرا كان المدير الفني الجديد لفريق سبورتنج لشبونة خلفا لروبن أموريم الذي ذهب لتدريب مانشستر يونايتد.

ووجه النادي البرتغالي الشكر لمدربه الذي حقق العديد من النتائج السلبية خلال فترة توليه، فقد قاد الفريق في 8 مباريات فقط، حقق فيها 3 انتصارات فقط..

ويأتي القرار قبل المواجهة المرتقبة ضد بنفيكا يوم الأحد المقبل في الدوري البرتغالي.

ويتصدر لشبونة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 37 نقطة بالتساوي مع بورتو صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي بنفيكا في المركز الثالث برصيد 35 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

من هو بيريرا؟

جواو بيريرا أنهى مسيرته في صفوف الفريق كلاعب عام 2021، وتولى أكثر من منصب.

فهو المدير الفني لفريق الشباب وفريق الرديف، كما كان عضوا في الطاقم المساعد لأموريم.

وقاد جواو بيريرا فريق شباب لشبونة في دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم في 4 مباريات.

فاز المدرب البالغ من العمر 40 عاما في 3 وتعادل في واحدة.

في مسيرته كلاعب، بدأ جواو بيريرا مسيرته مع بنفيكا ولعب في أكثر من فريق برتغالي قبل أن يختتم مشواره مع سبورتنج.

وسط هذه المسيرة احترف خارج البرتغال أكثر من مرة، إذ ارتدى قمصان فالنسيا وهانوفر وطرابزون سبور.

ولعب بيريرا 40 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي بين عامي 2010 و2014.