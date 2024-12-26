قبل مواجهة بنفيكا.. لشبونة يعلن إقالة خليفة أموريم بعد شهر ونصف

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

جواو بيريرا

أعلن نادي سبورتنج لشبونة يوم الخميس إقالة جواو بيريرا من منصب المدير الفني للفريق.

وذلك بعد شهر ونصف من تعيينه.

بيريرا كان المدير الفني الجديد لفريق سبورتنج لشبونة خلفا لروبن أموريم الذي ذهب لتدريب مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
سبورت: صراع ثلاثي إسباني على ضم زياش بينهم صلاح.. موندو ديبورتيفو: برشلونة وضع قائمة من 6 لاعبين لضمهم مجانا بوبيندزا: الزمالك أرادني لكنني لم أوقع على شيء.. ومشروع رابيد مثير للاهتمام مواعيد مباريات الخميس 26 ديسمبر - الدوري المصري وكأس مصر.. وبوكسنج داي الإنجليزي

ووجه النادي البرتغالي الشكر لمدربه الذي حقق العديد من النتائج السلبية خلال فترة توليه، فقد قاد الفريق في 8 مباريات فقط، حقق فيها 3 انتصارات فقط..

ويأتي القرار قبل المواجهة المرتقبة ضد بنفيكا يوم الأحد المقبل في الدوري البرتغالي.

Image

ويتصدر لشبونة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 37 نقطة بالتساوي مع بورتو صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي بنفيكا في المركز الثالث برصيد 35 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

من هو بيريرا؟

جواو بيريرا أنهى مسيرته في صفوف الفريق كلاعب عام 2021، وتولى أكثر من منصب.

فهو المدير الفني لفريق الشباب وفريق الرديف، كما كان عضوا في الطاقم المساعد لأموريم.

وقاد جواو بيريرا فريق شباب لشبونة في دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم في 4 مباريات.

فاز المدرب البالغ من العمر 40 عاما في 3 وتعادل في واحدة.

Image

في مسيرته كلاعب، بدأ جواو بيريرا مسيرته مع بنفيكا ولعب في أكثر من فريق برتغالي قبل أن يختتم مشواره مع سبورتنج.

وسط هذه المسيرة احترف خارج البرتغال أكثر من مرة، إذ ارتدى قمصان فالنسيا وهانوفر وطرابزون سبور.

ولعب بيريرا 40 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي بين عامي 2010 و2014.

جواو بيريرا سبورتنج لشبونة بنفيكا
نرشح لكم
سبورت: صراع ثلاثي إسباني على ضم زياش بوبيندزا: الزمالك أرادني لكنني لم أوقع على شيء.. ومشروع رابيد مثير للاهتمام بينهم صلاح.. موندو ديبورتيفو: برشلونة وضع قائمة من 6 لاعبين لضمهم مجانا وعد من كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد سكاي: فرانكفورت يرفض إعارة مهاجمه رغم العروض العديدة مدرب إسبانيا: في كأس العالم سيكون مستوانا أفضل من الآن رقم استثنائي ينتظر صلاح أمام ليستر في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع راشفورد
أخر الأخبار
تقرير: الشباب السعودي يتمم اتفاقه مع فاتح تريم 16 دقيقة | سعودي في الجول
كأس الخليج - الاتحاد البحريني يصدر بيانا لتوضيح الخطأ في علم العراق 29 دقيقة | الوطن العربي
فان دايك يلمح للبقاء مع ليفربول 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد عمر: ليس لدينا معلومات عن دور اللجنة الفنية.. وما يقال عن رحيل حسام حسن أوهام 58 دقيقة | الدوري المصري
كأس الخليج - الإصابات تواصل ضرب المنتخب السعودي ساعة | سعودي في الجول
قبل مواجهة بنفيكا.. لشبونة يعلن إقالة خليفة أموريم بعد شهر ونصف ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – عمرو الجندي: نعد الجماهير بالتتويج بالمزيد من الألقاب ساعة | كرة سلة
كرة سلة – إيهاب أمين: فزنا بلقب المرتبط رغم الإصابات ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري