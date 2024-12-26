كرة سلة – عمرو الجندي: نعد الجماهير بالتتويج بالمزيد من الألقاب

كرة سلة – إيهاب أمين: فزنا بلقب المرتبط رغم الإصابات

مصدر من سلة الزمالك يكشف لـ في الجول سبب غياب المحترف عن لقاء سبورتنج

انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم

كرة سلة – لا مباراة فاصلة.. شباب الأهلي ينتصر على الاتحاد في نهائي مرتبط

مواعيد مباريات الأربعاء 25 ديسمبر - نهائي مرتبط السلة.. والدوري المصري

كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي المرتبط ضد سبورتنج بعد الفوز على سموحة

سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط

انتهت سلة نهائي المرتبط – الأهلي (80)-(86) الاتحاد.. فوز الأخضر