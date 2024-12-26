كرة سلة – إيهاب أمين: فزنا بلقب المرتبط رغم الإصابات

كشف إيهاب أمين نجم سلة الأهلي أن الفوز بلقب دوري المرتبط لكرة السلة تحقق على حساب الاتحاد رغم الإصابات.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط بالفوز في النهائي على حساب الاتحاد.

وقال إيهاب أمين عبر أون تايم سبورتس 2: "فوز مهم بعدما تعرضنا لخسارة صعبة في مباراة السوبر، واستطعنا الفوز في مباراة قوية وأحترم فريق الاتحاد فهم ينافسونا في آخر 3-4 سنوات على الألقاب في النهائيات".

وأكمل "اللاعبون رجال ومنهم من لعب وهو مصاب، عمر طارق لعب وهو مصاب بشرخ في الأصبع".

وأتم "أهدى الفوز للجماهير بعد خسارة الألقاب مؤخرا، وسنحاول إسعاد الجماهير التي تساندنا في الخسارة قبل المكسب".

وحقق الأهلي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة 2024 بعد الفوز على حساب الاتحاد السكندري 80-83.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي.

كما نجح الأهلي في التتويج بلقبه العاشر متجاوزا الاتحاد السكندري الذي حصد 9 ألقاب.