مواعيد مباريات الخميس 26 ديسمبر - الدوري المصري وكأس مصر.. وبوكسنج داي الإنجليزي

يوم ممتع منتظر يجمع بين الدوريين المصري والإنجليزي وأيضا كأس مصر.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

تختتم اليوم مباريات الجولة 6 من المسابقة وتبدأ مباراتي سموحة ضد غزل المحلة والبنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وكلاهما يبدأ في الخامسة مساءً.

وفي الثامنة مساءً تبدأ مباراة بتروجت ضد الجونة على قناة أون تايم سبورتس 2.

فيما تذاع على أون سبورتس 1 قمة الجولة بلقاء المصري ضد الأهلي.

الدوري الإنجليزي

في يوم احتفالي طويل، تبدأ جولة البوكسنج داي احتفالا بأعياد الميلاد.

في الثانية والنصف ظهرا يستضيف مانشستر سيتي ضيفه إيفرتون في لقاء يذاع على بي إن سبورتس 1.

وفي الخامسة مساءً تقام 5 مباريات أهمها نيوكاسل ضد أستون فيلا وتذاع على بي إن سبورتس 3، ونوتنجهام فورست ضد توتنام وتذاع على بي إن سبورتس 2.

وعبر بي إن سبورتس 1 يلتقي ولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد وتبدأ في السابعة والنصف مساءً.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء ليفربول ضد ليستر سيتي وتذاع على نفس القناة في العاشرة مساءً.

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كأس مصر

تقام اليوم مباريات الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر، ستبدأ جميع المباريات في الثانية والنصف ظهرا.

وسيلتقي وادي دجلة مع السكة الحديد مودرن، وكذلك المقاولون العرب مع الإنتاج الحربي.