الزمالك: كل ما يثار عن تجديد زيزو اجتهادات.. ويحق لجروس تحديد احتياجاته في الانتقالات

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ الزمالك كيف يتحرك الفريق لدعم صفوفه بصفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال المتحدث الرسمي لـ الزمالك عبر قناة النادي: "جروس يتواصل بشكل دائم مع إدارة الزمالك بشأن الصفقات، ومن حقه معرفة مستويات وأداء اللاعبين لتحديد احتياجاته".

وأضاف "الإدارة يكون لها أولويات ما بين الالتزامات ومستحقات اللاعبين، ثم تجديد اللاعبين والسعي لضم صفقات جديدة بالإضافة للغرامات، وسنسعى لتدعيم الفريق في يناير المقبل".

وأكمل "كل ما يثار عن تجديد زيزو هو اجتهادات، عشرات اللاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري ولا أحد يتحدث عنهم وليس زيزو فقط".

وأتم "لا نريد الضغط على زيزو، هو لاعب محترف ويعلم أدواره والاهتمام بملف تجديد زيزو مبالغ فيه".

وينتهي تعاقد زيزو بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك، ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتمديد تعاقده لما بعد صيف 2025.

وخاض صاحب الـ 28 عاما في الموسم الجاري 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من الدوري المصري.