موعد والقنوات الناقلة لمباراة الحسم بين العراق والسعودية.. وحسابات التأهل

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

عبد الله الحمدان - السعودية ضد اليمن

حسم المنتخب البحريني أول مقعد في نصف نهائي بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.

المنتخب البحريني يتصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على حساب السعودية في الجولة الأولى 3-2، ثم الفوز على حساب العراق بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وجمع العراق والسعودية 3 نقاط، بعد فوز الأخضر على حساب اليمن 3-2، وفوز أسود الرافدين أمام اليمن في الجولة الأولى 1-0.

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وتقام يوم السبت مباراتي الجولة الثالثة بمواجهتي العراق والسعودية، والبحرين أمام اليمن، في نفس التوقيت الساعة 4:30.

وتحدد مواجهة العراق والسعودية في الجولة الأخيرة المتأهل الثاني عن المجموعة الثانية، فيما يخوض المنتخب البحريني مباراة تحصيل حاصل أمام اليمن، بعد ضمان صدارة المجموعة.

وتنقل المباراة عبر قناتي الكاس القطرية، وأبو ظبي الرياضية، وssc السعودية.

ترتيب المجموعة

البحرين 6 نقاط.. سجل 5.. استقبل 2.. فارق الأهداف +3

السعودية 3 نقاط.. سجل 5 أهداف.. استقبل 5 أهداف.. فارق الأهداف صفر

العراق 3 نقاط.. سجل هدف.. استقبل هدفين.. فارق الأهداف -1

حسابات التأهل

ويكفي المنتخب السعودي التعادل للتأهل رسميا كثاني المجموعة متفوقا على العراق بفارق الأهداف.

وفي حالة فوز المنتخب السعودي يتأهل رسميا كثاني المجموعة.

أما المنتخب العراقي فيحتاج إلى الفوز من أجل التأهل رفقة البحرين للدور التالي.

السعودية العراق كأس الخليج خليجي 26
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