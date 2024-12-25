سبورت: صراع ثلاثي إسباني على ضم زياش

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

حكيم زياش مع تيموثي كاستاني - المغرب أمام بلجيكا

دخلت 3 أندية إسبانية في صراع من أجل التعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب جالاتا سراي.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن أندية ريال سوسيداد وفياريال وجيرونا ترغب في الحصول على خدمات النجم المغربي.

وأوضحت التقارير أن زياش مهتم بفكرة اللعب في الدوري الإسباني خاصة بعد وضعه الحالي مع جالاتا سراي.

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التقارير الإسبانية جاءت بعدما ذكر موقع "هسبورت" المغربي عن تواصل رين الفرنسي مع وكيل أعمال حكيم زياش من أجل ضمه في يناير.

خورخي سامباولي المدير الفني لفريق رين متمسك بضم اللاعب في يناير والمفاوضات جادة بين الطرفين.

وبات رحيل زياش عن صفوف جالاتاسراي قريبا، إذ يقضي اللاعب المغربي فترة صعبة مع الفريق التركي.

ومنذ انضمام زياش لصفوف جالاتاسراي لم يشارك سوى في 5 مباريات فقط في الدوري التركي، وغاب عن منتخب المغرب في الفترة الماضية.

وانضم زياش لصفوف جالاتاسراي قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة قبل أن يتعاقد معه النادي التركي بشكل دائم حتى نهاية الموسم الجاري.

حكيم زياش ريال سوسيد
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