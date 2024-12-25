البليهي: تصريح يونس محمود لن يمر.. وبعد المباراة لنا عودة

رفض علي البليهي مدافع منتخب السعودية الرد على تصريحات يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي.

ويلتقي منتخبا السعودية والعراق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج والمقامة في الكويت.

وانتصر منتخب السعودية بصعوبة على اليمن بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل.

وقال مدافع السعودية: "أتحمّل مسؤولية هدف اليمن الثاني، وقال بعد المباراة: «كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة وهي أصعب من مباراة البحرين".

وأضاف "كنا متأخرين بهدفين وأكدت للاعبين أن علينا الثقة ببعضنا، وكرة القدم تحدث فيها جزئيات، وعلينا أن نلعب حتى آخر دقيقة".

وردا على التصريحات التي أدلى بها يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي، قال البليهي: "قبل المواجهة لن أتحدث وسأتكلم بعد المواجهة، وأنا شاهدت الفيديو ولن يمر وبعد المباراة لنا عودة".

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الخليج.

ويتصدر منتخب البحرين الترتيب برصيد 6 نقاط، ويحتل منتخبا السعودية والعراق المركز الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط.

وسيكون الفوز في المواجهة المباشرة بينهما حاسمة لبطاقة التأهل الثانية بعد البحرين.

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