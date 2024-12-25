الشيبي: أجواء الموسم الحالي مثل الماضي ولكننا عازمون على الفوز بالدوري

قال المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز، إن فريقه عازم على المنافسة على لقب الدوري.

وسجل الشيبي هدفا ضمن ثلاثية بيراميدز في شباك فاركو ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وأضاف الشيبي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نرغب في الفوز بالنقاط الثلاث وأشكر زملائي ونحن عازمون على المنافسة على الدوري".

وأكمل "أجواء الموسم الحالي مثل الموسم الماضي، ولكن نسعى هذا الموسم للفوز بالدوري".

وعن أقرب اللاعبين إليه، قال الشيبي: "جميع اللاعبين مقربين لي، ولكن وليد الكرتي هو أقرب شخص لي".

وتصدر بيراميدز مسابقة الدوري الموسم الماضي حتى الأسابيع الأخيرة، قبل فوز الأهلي في مباراتيه أمام بيراميدز ليخطف الصدارة وينجح في التتويج بمسابقة الدوري.

وكرس بيراميدز عقدته وحقق الفوز الرابع على فاركو من أصل 7 مباريات جمعتهما في الدوري.

واستعاد بيراميدز طريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعدما تعادل امام الإسماعيلي بالجولة الماضية وخسر أمام المصري بالجولة قبل الماضية.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 11 متساويا مع الزمالك والمصري متصدرا ترتيب الدوري.