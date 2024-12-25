كرة سلة - الأهلي بطل دوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

حقق الأهلي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة 2024 بعد الفوز على حساب الاتحاد السكندري 80-83.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي.

كما نجح الأهلي في التتويج بلقبه العاشر متجاوزا الاتحاد السكندري الذي حصد 9 ألقاب.

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وتقدم الأهلي من البداية بفارق 5 نقاط، قبل نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 20-10.

وفي الربع الثاني واصل الأهلي تفوقه ليزيد الفارق إلى 19 نقطة، لينتهي الربع الثاني والفترة الأولى بنتيجة 44-25 لصالح الأهلي.

وفي بداية الربع الثالث قلص الاتحاد الفارق لتصبح النتيجة 61-52.

وشهد الربع الأخير من المباراة إثارة كبيرة بعد عودة الاتحاد السكندري.

نجح الاتحاد في تقليص الفارق إلى 64-61.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين نجح الاتحاد في التقدم للمرة الأولى في الربع الأخير 71-73، لتستمر الإثارة في آخر دقيقتين.

نجح الأهلي قبل النهاية بـ17 ثانية في تسجيل ثلاثية ليتقدم 79-76، قبل أن يتعادل الاتحاد قبل النهاية بـ7 ثوان بثلاثية لتصل النتيجة 79-79.

وحصل الأهلي على رميتين نتيجة خطأ شخصي نجح في تسجيلهما، قبل أن يحصل الاتحاد على رميتين نتيجة خطأ شخصي ولكن أهدر واحدة منهما، لتصل النتيجة في النهاية إلى 80-83 ويحقق الأهلي لقب دوري المرتبط.

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