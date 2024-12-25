كرة يد - الزمالك يتعاقد مع نجم سموحة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 22:55

كتب : إبراهيم رمضان

كرة يد - الزمالك - يد الزمالك

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع جمال صلاح لاعب فريق سموحة لكرة اليد.

ويجيد جمال صلاح اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وأعلن نادي الزمالك تعاقده بشكل رسمي مع جمال صلاح لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

أخبار متعلقة:
يد - سيف الدرع يتفوق على يحيى خالد وسند ودودو وسط قائمة هدافي الدوري الفرنسي كرة يد – قداح يعود من الإصابة ويشارك مع فريقه في الدوري البولندي يد - مهاب سعيد يغيب عن بطولة العالم بسبب الإصابة كرة يد - خبر في الجول.. أحمد عادل يقترب من فيزبريم ليزامل الدرع ودودو

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن جدول المرحلة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

وتقام المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق وهم الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة وهيليوبوليس والزهور.

وتفتتح مباريات المرحلة الثانية يوم الجمعة 7 فبراير بينما تختتم المنافسات لتحديد البطل يوم 8 أبريل.

وتقام المرحلة الثانية بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية.

وجاءت ترتيب فرق الدوري قبل المرحلة الثانية كالآتي:

1- الزمالك 7 نقاط

2- الأهلي 6 نقاط

3- البنك الأهلي 4 نقاط

4- طلائع الجيش 4 نقاط

5- سبورتنج 3 نقاط

6- سموحة 3 نقاط

7- هيليوبوليس 1 نقطة

8- الزهور 0 نقطة

وتقام جميع المباريات بنظام حسم النتيجة (فائز / خاسر) وعليه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء للرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

وبعد إنتهاء المرحلة الثانية يتم ترتيب الفرق وفي حالة تعادل فريقين أو أكثر في إجمالي عدد النقاط لجميع المراكز يتم الرجوع لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما / بينهم خلال مباريات المرحلة الثانية ويتم إعلان بطل الدوري.

الزمالك كرة يد
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي بطل دوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي مصدر من سلة الزمالك يكشف لـ في الجول سبب غياب المحترف عن لقاء سبورتنج مباشر نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم كرة سلة – لا مباراة فاصلة.. شباب الأهلي ينتصر على الاتحاد في نهائي مرتبط كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي المرتبط ضد سبورتنج بعد الفوز على سموحة سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط مباشر سلة نهائي المرتبط – الأهلي (80)-(86) الاتحاد.. فوز الأخضر سلة – شباب الأهلي يهزم الاتحاد في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط
أخر الأخبار
الزمالك: كل ما يثار عن تجديد زيزو اجتهادات.. ويحق لجروس تحديد احتياجاته في الانتقالات 9 ساعة | الدوري المصري
حمد إبراهيم: الإسماعيلي يخوض موسما استثنائيا.. ولن أخاطر بسلامة لاعب من أجل مباراة 9 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: تعيين أمين عمر قمة الاستفزاز.. وتقنية الفيديو فقدت أهميتها 9 ساعة | الكرة المصرية
موعد والقنوات الناقلة لمباراة الحسم بين العراق والسعودية.. وحسابات التأهل 9 ساعة | الوطن العربي
سبورت: صراع ثلاثي إسباني على ضم زياش 9 ساعة | الكرة الأوروبية
البليهي: تصريح يونس محمود لن يمر.. وبعد المباراة لنا عودة 9 ساعة | الوطن العربي
الشيبي: أجواء الموسم الحالي مثل الماضي ولكننا عازمون على الفوز بالدوري 10 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي بطل دوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي 10 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري